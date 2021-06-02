Trabzonspor taraftarından Sörloth'a 1 milyonu aşkın mesaj: Come to Trabzon

Trabzonspor forması altında 2019-20 sezonunda gol kralı olan ve Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşayan Alexander Sörloth, önemli bir bedelle Leipzig takımına gitmişti. Teknik adam değişikliği sonrasında takımdan ayrılması konuşulan golcü oyuncu için eski takımının taraftarları 1 milyondan fazla mesaj atıp transferi istediğini gösterdi.

Norveçli golcü Alexander Sörloth Trabzonspor forması altında 2019-20 sezonunda 24 golle gol kralı olmuştu. Sörloth ayrıca Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşamış, resmi maçlarda 33 golle yabancı oyuncular arasında rekor kırmıştı. Yıldız oyuncu, sezon sonunda da önemli bir bedelle Bundesliga ekibi Leipzig'e gitmişti.

Almanya'da istediği performansı sergileyemeyen ve teknik adam değişikliği sonrasında takımdan ayrılması konuşulan golcü oyuncu için eski takımının taraftarı mesaj yağmuruna tuttu. Instagram'dan Sörloth'un paylaştığı fotoğrafın altına 1.5 milyondan fazla mesaj geldi.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı da transfere olumlu baktığını daha önce açıklamıştı