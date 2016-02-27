Trabzonspor taraftarından Fenerbahçe pankartı: Biz futbolu böyle sevdik

Hüseyin Avni Aker'de oynanan Trabzonspor - Osmanlıspor maçında tribünlerde açılan Fenerbahçe'yle ilgili pankartta bordo-mavili futbolcu sarı-lacivertli meslektaşını yerden kaldırdığı görülürken, üstünde "Biz futbolu böyle sevdik" yazıldı.

Futboldaki sorunlar

Galatasaray-Trabzonspor maçında Salih Dursun'un hakeme kırmızı kart göstermesiyle Türkiye'deki futbolun sorunları gündeme geldi. Yaşanan krizin kararları değil takvimi etkilediğini söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, kurullarda köklü değişikliklere gidileceğini söylemişti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta da tartışmalı maçın ardından gündeme gelen Türk futbolundaki sorunlara dair "Adalet çerçevesinde bu düzeni değiştirmek için yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Öncülük yapmanın sözünü veriyorum. Büyüklerden biri de bizi destekler umut ediyorum tek kalmam" demişti.

Radikal'in haberine göre, Trabzonsporlu oyuncuların sahadaki eylemi sırasında maraton tribününde de iki dev pankart açıldı. Diğer pankartta ise "Bu düzen değişecek" ifadesi yer aldı. Bu sırada taraftarların "Futbolun katili Türk hakemleri", "İsyan, isyan" ve "Salih Dursun sen bizim her şeyimizsin" tezahüratları dikkat çekti.

Başkan Usta'dan sağduyu çağrısı

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından taraftarları uyararak, kulübün büyüklüğüne gölge düşürecek taşkınlık ve kötü tezahüratlardan kaçınmalarını istedi. Başkan Usta'nın twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"Değerli Trabzonsporlular. Bugün büyüklüğümüze gölge düşürecek en küçük taşkınlık veya kötü tezahürat kesinlikle olmamalıdır. Sportmenliğe yakışmayacak harekette bulunanlara kesinlikle müsaade edilmemelidir. Bugün herkesi barış ve dostluğun diline davet ediyorum. Futbolun aslında bir eğlence olduğunu sakın unutmayın. Sizlere düşen görev zor zamanlarda bile görsel şovu zirveye taşımaktır. Bugün her Trabzonsporlunun misyonu tüm dünyaya sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu göstermektir. Herkese iyi seyirler dilerim. Trabzon ve Trabzonspor hiç bir girişimin malzemesi olmaz, olmamalıdır. Hele ki kendi eliyle yapacağı hatalarla. 'Haklı ol ve hep haklı kal".