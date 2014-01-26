Trabzonspor taraftarı 'Lütfen istifa' pankartı açtı, LİG TV göstermedi

Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasının 59. dakikasında bordo mavili taraftarlar siyah bir pankart açtı.

Avni Aker Stadı'nın Maraton tribününde "Lütfen istifa" yazan pankart açıldı. Aynı anda tribünler hep bir ağızdan "Federasyon istifa" tezahüratı yaptı.

Yayıncı kuruluşun açılan bu büyük pankartı ekranlara getirmemesi sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

@Esradiyorum

Trabzonspor taraftarı pankart açtı ligtv göstermiyor.

@futbolkonusalim

Lig tv neden trabzonspor'un protsto pankartını göstermedi izleyicilerine?!!?!?!???

@erknsyngl

Trabzonspor - Beşiktaş maçında dev boyutta "Lütfen İstifa!" pankartı açıldı. "Federasyon istifa" tezahüratı devam ediyor.