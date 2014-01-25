Avni Aker'deki dev randevu berabere bitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında bu akşam Beşiktaş'ı konuk etti.

Avni Aker stadyumunda oynan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Böylece Trabzonspor 28, Beşiktaş ise 30 puana ulaştı.

Trabzonspor 15. dakikada Emre Güral'ın golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanına yapılan ortayı Trabzonspor savunması uzaklaştırdı ve Trabzonspor ani bir atağa çıktı. Rakip ceza alanı önüne yükseltilen topta Adrian topu Emre'ye indirdi ve Emre ceza yayını sol tarafından sol ayağıyla sağ köşeye vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu.

Beşiktaş'ın beraberliği getiren golünü 85. dakikada Hugo Almeida attı.