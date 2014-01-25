Trabzon'da dev maç öncesi dev protesto

Trabzonsporlu taraftarlar, bugün Kulüp Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla birlikte, 'Haksızlığa Karşı Tek Yürek' yürüyüşüne katıldı.

Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı, 'Haksızlığa karşı tek yürek' yürüyüşünde, Yargıtay'ın şike yapıldığı kararından sonra 2010-2011 şampiyonluk kupasının Trabzonspor'a verilmesi için harekete geçilmemesi kınandı.

Yürüyüşe Trabzon'un yanı sıra birçok ilden gelecek taraftarların da katıldığı bildirildi. Trabzon'da 'Haksızlığa karşı tek yürek' yürüyüşü düzenleyen bordo-mavili taraftarlar aynı yürüyüşü İstanbul 'da da düzenleyecek.

Haber61.com'un haberine göre, Trabzonspor taraftarlarının başlattığı dev yürüyüş Trabzon'da trafiği vurdu.

Trabzon'un en işlek caddelerinden olan Kahramanmaraş caddesinin yürüyüş nedeniyle kapatılmasının ardından bu caddeye çıkan yollarda trafik kilitlendi. Ortahisar, Atapark mevki, tanjat yolunun ve sahil yolunun bir bölümünde trafikk durmuş vaziyette.

Özellilke Ortahisar bölgesinden Kahramanmaraş caddesine bağlanan yolda bazı vatandaşlar kontak kapatıp araçlarını terk ettiler.

'Esir kupadan mektup'

Trabzonspor taraftarının yürüyüşü sürerken taşınan pankartlar ise dikkat çekti.

Kalabalığın taşıdığı pankartlardan biri, 2010-2011 şampiyonluk kupasından Trabzonspor taraftarlarına yazılmış bir mektup gibi hazrılandı.