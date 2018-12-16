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Trabzonspor taraftarı arasındaki arbedede 2 polis yaralandı

 Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-VODAFONE Park'ta oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisi için Gezi parkında toplanan Trabzonspor taraftarları arasında bilet yüzünden olduğu öne sürülen arbede yaşandı

16 Aralık 2018 21:17

 Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-VODAFONE Park\'ta oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisi için Gezi parkında toplanan Trabzonspor taraftarları arasında bilet yüzünden olduğu öne sürülen arbede yaşandı. Arbedeyi yatıştırmak için araya giren polislerden 2\'si yaralandı. Gözaltına alınan taraftarlar oldu.
Trabzonspor taraftarları, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçına gitmek için Gezi Parkı\'nda toplandı. İddiaya göre, Trabzonlu taraftarlar arasında bilet yüzünden arbede yaşandı. Arbedeyi yatıştırmak için araya giren polislerden 2\'si yaralandı. Yaralı polisler, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, taraftar grubuna müdahalede bulunarak dağıtırken, taraftarlardan gözaltına alınanlar oldu.

(FOTOĞRAF)

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