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Yaşam

Trabzonspor taraftar grubu lideri Kobanê'de hayatını kaybetti

Devrimci Trabzonsporlular grubunun lideri Vahap Güven IŞİD'e karşı çatışırken Kobanê’de hayatını kaybetti

24 Ekim 2014 18:38

“Devrimci Trabzonsporlular” grubunun lideri Vahap Güven Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı çatışırken Kobanê’de hayatını kaybetti.

Güven'in ölüm haberi sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Kobanê'deki çatışmalarda hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri otopsi için Urfa'ya getirildi.

Milliyet'in haberine göre Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan alınarak Urfa Adli Tıp Kurumu'na götürülen cenazelerden birisi Devrimci Trabzonsporlular grubunun lideri Vahap Güven'e aitti. Vahap Güven'in IŞİD'e karşı mücadele etmek için geçen ay Kobanê’ye gittiği öğrenildi. Güven'in cenazesinin bugün Mardin'in Derik ilçesindeki evinden kaldırılacağı duyuruldu.

 

Mardinli ama Karadeniz'de büyüdü

 

Mardinli Vahap Güven Karadeniz'de büyüdü. Trabzonspor'a gönül verdi. 'Devrimci Trabzonsporlular' adında bir grubun liderliğini yapan Güven, IŞİD'e karşı Kobanê’de çatışırken şu mesajı yayımlamıştı:

“Trabzon'dan geldim. Burada bütün sol ve sosyalist ve demokrat kesimlere sesleniyorum. Buraya duyarlı olsunlar. Bu sadece bir Kürt direnişi değil, vicdani bir direniştir.”

 

Cenazesi ailesine teslim edildi

 

Kobani'de IŞİD'e karşı savaşan Vahap Gündüz ile birlikte 1'i kadın 5 kişinin daha cenazeleri işlemlerin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi.

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