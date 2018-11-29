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Spor

Trabzonspor taktik çalıştı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 11

29 Kasım 2018 18:42

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) -

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlığı bulunan Kucka, izinli olan Onazi ile Ekuban katılmadı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri’ye gidecek.

(FOTOĞRAFLI)

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