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Spor

Trabzonspor taktik çalıştı

Okay'ın MR'ı çekilecek Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün saat 11

28 Mart 2018 17:04

Okay\'ın MR\'ı çekilecek

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından beşe iki top ve istasyon çalışması gerçekleştirildi. Son bölümde ise taktik oyun oynandı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Durica ile Castillo’nun yanı sıra ülkelerinin milli takımlarında yer alan Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Ogenyi Onazi, Tomas Hubocan ve Filip Novak antrenmanda yer almadı. Tedavisi devam eden Bero ise takımdan ayrı çalıştı.
OKAY’IN MR’I ÇEKİLECEK
Bu arada A Milli Futbol Takımı\'nın Karadağ ile oynadığı ve 2-2 biten karşılaşmada sakatlanan Okay Yokuşlu’nun maçın ardından yapılan ilk kontrolünde ayak bileğinde ödem oluştuğu tespit edildiği, Galatasaray maçında oynamama ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Okay’ın bu akşam saatlerinde Trabzon’a döneceği, çekilecek MR’ın sonucuna göre durumunun netlik kazanacağı belirtildi.
Bordo-mavililer, yarın saat 11.00’de yapacağı antranmanla hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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