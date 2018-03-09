Trabzonspor, taktik çalıştı

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında 12 Mart Pazartesi günü Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 15.00’te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Mustafa Akbaş, Durica, Castillo ve Bero katılmadı. Antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oynandı. Son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi.

OKAY’A DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Antrenmandan sonra saha kenarında Okay Yokuşlu\'ya 24’üncü yaş gününde teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı. Kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşayan Okay\'ı takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Antrenmandan görüntüler

- Okay’a doğum günü kutlaması

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