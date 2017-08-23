Trabzonspor, taktik çalıştı

TRABZON,(DHA)-

Trabzonspor, Süper Lig\'in 3\'üncü haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 19.00\'da yapılan antrenmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirildi. U17 Milli Takım kampında bulunan Arda, tedavi gören Burak\'ın yanı sıra Durica antrenmanda yer almadı. Medjani ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bordo mavililer yarın 11.00\'de yapacağı çalışmalarla hazırlıklarına devam edecek.

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