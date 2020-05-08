Trabzonspor takım halinde çalışmalara başladı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını bir süredir gruplar halinde sürdüren Trabzonspor, uzun bir aranın ardından takım halindeki ilk çalışmasını bugün gerçekleştirdi.



Pandeminin ardından ilk çalışmasını 4 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştiren Trabzonspor, öncelikle gruplar halinde başladığı çalışma sürecinden sonra bugün takım halinde çalışmalara başladı.



Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yağmur altında yapılan çalışmada bordo-mavililer, taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Tempo yükseliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ayrıca tempoyu da yükseltiyor. Gruplar halinde çalışma döneminden sonra takım halinde çalışmalarını sürdürecek olan bordo-mavililer, günde çift antrenman uygulayacak.