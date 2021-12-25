Trabzonspor stoper için kolları sıvadı

Trabzonspor, Edgar'ın sakatlığı sonrasında transfer edilecek isimler netleşirken, hedefteki ilk aday Kaan Ayhan. Kaan'ın kulübü Sassuolo ile kısa zamanda temasa geçilmesi bekleniyor.

18 lig maçının 17’sinde forma giyen ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın vazgeçilmezlerinden olan Edgar IE, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.



Ligin devre arasında ise Edgar’ın yerine bir oyuncu alınacak. Bu doğrultuda şimdiden çalışmalar başladı. Hedefteki ilk aday, Kaan Ayhan.



Abdullah Avcı, hem yerli olması hem de sağ bek ve ön libero bölgelerinde de oynayabilmesi nedeniyle Kaan’ı istiyor. Başarılı stoperin, oyun tarzı olarak Edgar’ın yokluğunu giderebileceği düşünülüyor.

Öncelikle satın alma opsiyonlu kiralama formülünün masaya koyulması bekleniyor. Sezon başında Beşiktaş’ın çok istediği Kaan için İtalyan ekibi 5 milyon euro civarı bir bonservis talep etmişti.