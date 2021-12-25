T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor stoper için kolları sıvadı

Bordo-mavililerin istediği Kaan Ayhan için 5 milyon euro bonservis istemiyor

25 Aralık 2021 10:37

Trabzonspor, Edgar'ın sakatlığı sonrasında transfer edilecek isimler netleşirken, hedefteki ilk aday Kaan Ayhan. Kaan'ın kulübü Sassuolo ile kısa zamanda temasa geçilmesi bekleniyor.

18 lig maçının 17’sinde forma giyen ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın vazgeçilmezlerinden olan Edgar IE, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Ligin devre arasında ise Edgar’ın yerine bir oyuncu alınacak. Bu doğrultuda şimdiden çalışmalar başladı. Hedefteki ilk aday, Kaan Ayhan.

Abdullah Avcı, hem yerli olması hem de sağ bek ve ön libero bölgelerinde de oynayabilmesi nedeniyle Kaan’ı istiyor. Başarılı stoperin, oyun tarzı olarak Edgar’ın yokluğunu giderebileceği düşünülüyor.

Öncelikle satın alma opsiyonlu kiralama formülünün masaya koyulması bekleniyor. Sezon başında Beşiktaş’ın çok istediği Kaan için İtalyan ekibi 5 milyon euro civarı bir bonservis talep etmişti.

kaan ayhanedgar IEsassuolotrabzonsportransfer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24