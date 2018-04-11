T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor Sportif A.Ş.'de görev değişikliği yapıldı

TRABZON, (DHA) Trabzonspor'da 7-8 Nisan tarihlerinde yapılan 73'üncü Olağanüstü Genel Kurul'un ardından seçilen Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Borsa İstanbul'da işlem gören Trabzonspor Sportif A

11 Nisan 2018 23:28

TRABZON, (DHA)

Trabzonspor\'da 7-8 Nisan tarihlerinde yapılan 73\'üncü Olağanüstü Genel Kurul\'un ardından seçilen Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Borsa İstanbul\'da işlem gören Trabzonspor Sportif A.Ş.\'de görev değişikliği yaptı.
Yapılan değişikliğe göre de eski başkan Muharrem Usta\'nın yerine Ahmet Ağaoğlu yönetim kurulu başkanlığına, Coşkun Bülbül\'ün yerine ise Hayrettin Hacısalihoğlu, yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine getirildi. Bu arada eski Asbaşkan Ahmet Çubukçu ile eski üyeler Adnan Bayram ve Orhan Aksu\'nun, Sportif A.Ş yönetim kurulu üyeliklerine devam etmesi kararlaştırıldı.
KAP\'A BİLDİRİLDİ
Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yapılan açıklamada, \"Şirketimizin almış olduğu Yönetim Kurulu kararı gereği; sayın Muharrem Usta\'nın ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu\'nun 363\'üncü Maddesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı\'nda belirlenen şartlar ve şirket esas sözleşmesinin 13\'üncü maddesi uyarınca, Sayın Ahmet Ali Ağaoğlu\'nun yapılacak olan ilk Genel Kurul\'un tasvibine sunulmak üzere Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı olarak atanmasına sayın Coşkun Bülbül\'ün ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu\'nun 363\'üncü Maddesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı\'nda belirlenen şartlar ve şirket esas sözleşmesinin 13\'üncü maddesi uyarınca, Sayın Hayrettin Hacısalihoğlu\'nun yapılacak olan ilk Genel Kurul\'un tasvibine sunulmak üzere Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmasına, yine Türk Ticaret Kanunu\'nun 378\'inci Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu\'nun (II.17.1) no\'lu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu komitelerinde görev taksimi tamamlanıncaya kadar Sayın Coşkun Bülbül\'ün ayrılması nedeniyle boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine, Sayın Hayrettin Hacısalihoğlu\'nun getirilmesine karar verilmiştir\" ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TRABZON DHA TrabzonsporNisanOlağanüstü Genel KurulAhmet AğaoğluBorsaTrabzonspor SportifYapılanMuharrem UstaCoşkun BülbülHayrettin HacısalihoğluBuAsbaşkan AhmetAdnan BayramOrhan Aksu SportifKAP BİLDİRİLDİ Bordo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24