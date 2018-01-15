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Spor

Trabzonspor, Sosa'nın bonservisini aldı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Kulübü, sezon başında Milan’dan satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı orta saha oyuncusu Jose Sosa’nın kesin transferinin gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

15 Ocak 2018 20:02

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Kulübü, sezon başında Milan’dan satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı orta saha oyuncusu Jose Sosa’nın kesin transferinin gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.\'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Profesyonel futbolcumuz Jose Ernesto Sosa\'nın kulübümüze transferi hususunda, şirketimiz ile A.C. Milan arasında yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereği, oyuncunun kulübümüze kesin transferi gerçekleşmiştir“ ifadelerine yer verildi.
İLK TAKSİTİ ÖDENDİ
Sosa için Milan’a kiralama bedeli olarak ilk etapta 1 milyon 350 bin Euro ödeme yapan bordo-mavililerin,  Arjantinli oyuncunun kesin transferinin gerçeklemesinin ardından anlaşma gereği yapacağı 3 milyon 400 bin Euro’luk ödemenin de ilk taksidini gerçekleştirdiği öğrenildi.

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