Trabzonspor, Sörloth'un bonservisini belirledi

Alexander Sörloth'u Crystal Palace'tan 6 milyon Euro'ya alacak olan Trabzonspor, Norveçli golcüyü 30 milyon Euro'ya satmanın planlarını yapıyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre AC Milan, 38 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic'in sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşı adaylarını belirledi. Kırmızı-siyahlıların transfer listesinin en başında Napoli'den Arkadiusz Milik ve Trabzonspor'dan Sörloth yer alıyor.

İngiliz ekibi Crystal Palace'tan iki yıllığına kiralanan Sörloth'un, 6 milyon Euro'luk satın alma hakkı Trabzonspor'da bulunuyor.



Bordo-mavililer olası bir astronomik teklif karşısında bu opsiyonu kullanıp Norveçli oyuncunun bonservisini almayı ve ciddi bir rakama Sörloth'u satmayı planlıyor.



Kariyerinde İngiltere geçmişi de olan 24 yaşındaki futbolcu için yönetimin düşündüğü en düşük rakam 30 milyon Euro.