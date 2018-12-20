Trabzonspor-Sivas Belediyespor maçının ardından

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) -

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu rövanş maçında Sivas Belediyespor’u 5-0 mağlup ederek kupada adını son 16 takım arasına yazdıran Trabzonspor\'da teknik direktör Ünal Karaman, oynanan oyundan ve alınan skordan memnun olduğunu söyledi.

KARAMAN: \"OYNANAN OYUNDAN VE ALINAN SKORDAN MEMNUNUM\"

Karaman, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: \"Kazanmak güzel. Zor günler geçirdiğimiz bir dönemde, özellikle sağlık sorunu noktası içerisinde ciddi bir rahatsızlık vermeden maçı tamamlamak bizim adımıza sevindirici. Oynanan oyundan ve alınan skordan memnunum. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum.\"

ŞENOL KÜRKÇÜOĞLU: \"RAKİBİMİZİN GÜCÜ BELLİ, KENDİ LİGİMİZE ODAKLANACAĞIZ\"

Sivas Belediyespor Teknik Sorumlusu Şenol Kürkçüoğlu ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

\"Maçın aslında bizim tarafımızdan pek fazla değerlendirilecek bir yanı yok. Oynadığımız takımın gücü belli. Türkiye genelinde şampiyonluklar kazanmış 4 büyük kulüpten biri. Rakibin rotasyonu dolayısıyla ilk maçta elimizden geldiği kadar başa başa mücadele ettik ve 2-2\'lik bir sonuç elde ettik. Burada maalesef golleri çok erken yedik ve buda direncimizi düşürdü. Zaman zaman topa sahip olarak pas yapmaya çalıştık ama maalesef rakip kalede fazla etkinliğimiz olmadı. Rakibimiz gücüyle bizi mağlup etti. Kendilerini tebrik ediyorum. Bundan sonra kendi ligimizdeki durumumuzu değerlendireceğiz ve ona göre hazırlıklarımızı yapacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ünal Karaman\'ın açıklamaları

-Şenol Kürkçüoğlu açıklamaları

HABER: Tolga SAĞLAM - KAMERA:Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA)