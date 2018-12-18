Trabzonspor, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Eleme turu rövanş maçında yarın oynayacağı Sivas Belediyespor maçının hazırlıkları tamamlandı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde 16.00\'da yapılan antrenmanda taktik çalışmalara yer verildi. Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve Yönetim Kurulu üyelerinin de bir bölümünü izlediği antrenmanın ardından bordo-mavililer kampa girdi.

YÖNETİM KURULU, ALTYAPI HOCALARI VE FUTBOLCULARLA BİR ARAYA GELDİ

Bu arada bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci eleme turu rövanş maçında Ümraniyespor\'u 3-1 mağlup eden 1461 Trabzon\'un maçını izledikten sonra Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi\'ni ziyaret etti. Burada Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Hamit Cihan\'la görüşen Alp, ardından genç futbolcular ve gelişim antrenörleriyle buluştu. Ziyarette Mehmet Yiğit Alp, kulübün eski başkanı Özkan Sümer ile de kısa süreli sohbet etti.

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