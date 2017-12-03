Trabzonspor, seriyi sürdürmek istiyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig’de son 4 maçını kaybetmeyen Trabzonspor, 14’üncü hafta mücadelesinde yarın sahasında konuk edeceği Antalyaspor’u da mağlup ederek puan serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan toplayan ve bununla da üst sıralara doğru yükselişe geçen bordo mavililer, Süper Lig’in 14’üncü haftasında yarın sahasında ağırlayacağı Antalyaspor karşısından da galibiyetle ayrılmaya çalışacak. Saat 20.00’de Şenol Güneş Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

11’DE 2 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Bordo mavili takımda teknik direktör Rıza Çalımbay’ın ligde son oynanan Demir Grup Sivasspor maçından farklı olarak ilk 11’de değişiklikler yapacağı kaydedildi. Deneyimli teknik adamın sakatlığı bulunan Uğur’un yerine savunmada Hubocan’a, hücum hattında ise Castillo’nun yerine kart cezasını tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında da forma giyen Olcay’a görev vermesi bekleniyor.

ANTALYASPOR İLE 43’ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Antalyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 43’üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 42 maçta Trabzonspor’un 25, Antalyaspor’un 8 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 74 gol atarken, kalesinde 41 gol gördü.

SARI ALARM

Trabzonspor’da Antalyaspor maçı öncesi sakatlığı bulunan Uğur’un yanı sıra, Yusuf, Olcay, Kucka, Bero ve Burak sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular yarınki karşılaşmada forma giyip sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Süper Lig’in 15’inci haftasında oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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