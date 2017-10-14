Trabzonspor, seri başlatmak istiyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig’in 8’inci haftasında yarın sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak seri galibiyet başlatmayı hedefliyor.

Süper Lig’in ilk 7 haftalık bölümünde 9 puan toplayabilen ve son 3 maçından galibiyet çıkaramayan bordo mavililer, 8’inci hafta karşılaşmasında yarın sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk edecek. Trabzonspor bu maçı kazanarak seri galibiyet başlatmayı ve zirve yarışının içerisinde kalmayı hedefliyor. Saat 16.30’da Şenol Güneş Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

YANAL’DAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Bordo mavili takımda teknik direktör Ersun Yanal, son oynanan Beşiktaş karşılaşmasından farklı olarak ilk 11’de zorunlu değişiklikler yapacak. Deneyimli teknik adamın sakatlığı bulunan Kucka’nın yokluğunda orta sahada son maçlarda stoperde oynayan Okay’a, stoperde ise son 3 maçta forma şansı bulamayan Uğur’a görev vermesi bekleniyor.

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR İLE 11’İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 11’inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 10 maçta Trabzonspor’un 3, Akhisarspor’un 4 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 14 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

4 İSİM CEZA SINIRINDA

Trabzonspor’un Süper Lig’in 8’inci haftasında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maç öncesi Mas, Okay, Kucka ve Burak Yılmaz sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyunculardan sakatlığı bulunan Kucka’nın dışında diğer isimler yarınki karşılaşmada forma giyip sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

TRABZONSPOR’UN TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR MAÇI MUHTEMEL 11\'İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Pereira, Uğur, Durica, Mas- Okay, Sosa- Abdülkadir, Yusuf, Olcay- Burak

SAKAT: Onazi, Kucka

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları)​ 25 TL​​, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ​50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok ​ 400 TL, Platinum B Blok ​ ​ 425 TL, Misafir Tribünü 30 TL.

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