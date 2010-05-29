Trabzonspor: Semih'i almak istiyoruz

T24-



Yener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş'in de isteği doğrultusunda Fenerbahçeli Semih'in, forvet konusunda öncelik verdikleri isimlerden olduğunu belirtti.

Semih'in Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğunu ifade eden Yener, ''Bu transferin gerçekleşmesi Fenerbahçe yönetiminin tavrına bağlı. Fenerbahçe yönetimi şayet Semih'i düşünmüyorsa o zaman biz kadromuza katmak isteriz. Bu konuda da gerekli girişimleri yaparız'' dedi.





Stoper konusunda ise Wisla Krakow'un 31 yaşındaki Polonyalı oyuncu Arkadiusz Glowacki'yi düşündüklerini vurgulayan Yener, ''Bu futbolcu ön planda tuttuğumuz bir oyuncu. Bizim bonservisi konusunda Polonya kulübüne önerdiğimiz bir rakam var. Onların istediği rakamla bizim önerimiz arasında büyük fark yok. Eğer teklifimize olumlu yanıt verirlerse bu transfer gerçekleşir'' diye konuştu.





Daha önce talip oldukları Fenerbahçeli Vederson'un transferinden vazgeçtiklerini dile getiren Yener, ''Çok yüksek fiyat talep ettiler. Bu nedenle bu transferden vazgeçtik. Anlaşmamız için bizim önerdiğimiz rakamlara inmeleri lazım'' ifadelerini kullandı.





Yener, Panteliç'in bonservisinin elinde olduğunu, ancak menajerinin çok yüksek fiyat istediğini, bu konuda da görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.