T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor, Saracchi'yi kiralamak için harekete geçti

05 Haziran 2021 14:39

Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor, daha önce teklif yaptığı Marcelo Saracchi için Leipzig kulübüyle bir görüşme daha yapacak. Abdullah Avcı’nın onay verdiği Uruguaylı yıldızın kiralanması hedefleniyor.

Forvet ve orta sahanın yanı sıra bordo-mavililer, savunmanın soluna da nokta atışı bir takviye gerçekleştirecek. 4-5isim üzerinden çalışmalara devam eden Trabzonspor yönetimi, Marcelo Saracchi konusunda tekrar Leipzig’in kapısını çalacak.

Geçtiğimiz hafta yapılan ilk görüşmede Alman kulübü, "Önceliğimiz oyuncuyu satmak. 6 milyon Euro istiyoruz" demişti. Karadeniz ekibi ise 23 yaşındaki Uruguaylı yıldızı kiralayabileceklerini iletti.

Fanatik'in haberine göre; yeni görüşmede yine kiralama formülü üzerinden gidilecek ve sözleşmeye maksimum 2 milyon Euro civarı satın alma maddesi konulabileceği söylenecek.

Galatasaray’daki 1.5sezonluk kiralık kontratı biten Sarachhi’nin Leipzig ile 2023’e kadar sözleşmesi var. Teknik direktör Abdullah Avcı, başarılı sol bekin transferine onay vermiş durumda.

Leipzig ile iyi ilişkileri bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu, bu transferde şartları zorlayacak. Trabzonspor yönetimi, Temmuz ayına kadar 3 bölgeye yapılacak transferleri bitirmek amacında.

Marcelo SaracchiMarcelo Saracchi trabzonsporabdullah avcı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24