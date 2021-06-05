Trabzonspor, Saracchi'yi kiralamak için harekete geçti

Sol bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor, daha önce teklif yaptığı Marcelo Saracchi için Leipzig kulübüyle bir görüşme daha yapacak. Abdullah Avcı’nın onay verdiği Uruguaylı yıldızın kiralanması hedefleniyor.

Forvet ve orta sahanın yanı sıra bordo-mavililer, savunmanın soluna da nokta atışı bir takviye gerçekleştirecek. 4-5isim üzerinden çalışmalara devam eden Trabzonspor yönetimi, Marcelo Saracchi konusunda tekrar Leipzig’in kapısını çalacak.



Geçtiğimiz hafta yapılan ilk görüşmede Alman kulübü, "Önceliğimiz oyuncuyu satmak. 6 milyon Euro istiyoruz" demişti. Karadeniz ekibi ise 23 yaşındaki Uruguaylı yıldızı kiralayabileceklerini iletti.

Fanatik'in haberine göre; yeni görüşmede yine kiralama formülü üzerinden gidilecek ve sözleşmeye maksimum 2 milyon Euro civarı satın alma maddesi konulabileceği söylenecek.



Galatasaray’daki 1.5sezonluk kiralık kontratı biten Sarachhi’nin Leipzig ile 2023’e kadar sözleşmesi var. Teknik direktör Abdullah Avcı, başarılı sol bekin transferine onay vermiş durumda.

Leipzig ile iyi ilişkileri bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu, bu transferde şartları zorlayacak. Trabzonspor yönetimi, Temmuz ayına kadar 3 bölgeye yapılacak transferleri bitirmek amacında.