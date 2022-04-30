Trabzonspor, şampiyonlukla kasasını dolduracak!

Spor Toto Süper Lig'de yıllar sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor kasasını da dolduracak! Fırtına yedinci lig zaferiyle birlikte 196 milyon liradan fazla bir gelirin sahibi olacak.

Ligde bu sezon yaklaşık 3 milyar lira olan yayın gelirinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonu, yüzde 14'ü de alt liglere verilmek üzere ayrıldı. Geri kalan yaklaşık 2,5 milyar liralık pay da Süper Lig'de mücadele eden 20 takıma ayak bastı parası, şampiyonluk primi, performans primi ve ilk 6 sıralama primi olarak bölüştürülecek.

Elde edilen gelirin yüzde 37'si 20 kulübe eşit bir şekilde "ayak bastı parası" olarak veriliyor. Bu sezon Süper Lig'de mücadele eden takımlar, 910 milyon liralık parayı yaklaşık 45 milyon 500 bin liralık eşit paylar şeklinde bölüşüyor. Gelirin yüzde 46'sı performans primi olarak dağıtılıyor. Buna göre 1 milyar 130 milyon lira, galibiyete 2,7 milyon lira, beraberliğe ise 1,4 milyon lira olarak kulüplere veriliyor.

Dağıtılan paranın yüzde 11'i olan 270 milyon lira da Süper Lig'de daha önce şampiyonluk yaşayan takımlara şampiyonluk sayısına göre pay ediliyor. Buna göre ise Türkiye'nin en üst seviye liginde mutlu sona ulaşan takımlar, şampiyonluk başına 4,2 milyon lira kasasına koyuyor.

Yaklaşık 145 milyon lira da ilk 6'ya giren takımlara sırasına göre dağıtılıyor. Ligi şampiyon tamamlayan takım yüzde 32,2'lik payla 46 milyon lira elde ediyor. İkinci yüzde 25,8 payla 37 milyon, üçüncü de yüzde 19,3 ile 28 milyon lira alıyor. İlk 6'ya giren diğer takımlardan dördüncü yüzde 12,9'luk hisseyle 18 milyon lira, beşinci yüzde 6,5'luk payla 9 milyon lira, altıncı ekip ise yüzde 3,2'lik payla 4 milyon liralık gelir elde ediyor.

Ayakbastı parası olarak 45,5 milyon lira gelir elde eden Trabzonspor, geçmiş şampiyonluklardan ise 24,9 milyon lirayı kasasına koyacak. Şampiyonluk gelirinden 46 milyon lira kazanacak olan bordo-mavililer performans ödülü olarak ise 80 milyon liranın sahibi olacak. Fırtına uzun yıllar sonra elde ettiği şampiyonlukla birlikte kasasına toplamda 196 milyon lira sokmuş olacak. (HaberTürk)