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Spor

Trabzonspor, Remy transferi için zorluyor

Bordo-mavililerin başkanı Muharrem Usta, İngiltere'de

23 Ocak 2018 16:36

Trabzonspor'da transfer döneminin başından bu yana listebaşı olan Loic Remy için başkan Muharrem Usta son hamlesini yapacak. Özel işleri sebebiyle İngiltere'de bulunan Usta, Londra'da Remy ve Fransız oyuncunun menajerine bordo-mavililerin son teklifini iletecek.

Trabzonspor yönetimi teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da kadrosunda görmek istediği Loic Remy'e 1.5 yıllık sözleşme ve yıllık 1 milyon euro maaş teklifini iletecek. Maaş konusunda belirledikleri fiyatın üstüne çıkmayacak olan yönetim, sadece daha önce 250 bin euro olarak belirledikleri imza parasını 500 bin euroya çıkartma opsiyonunu kullanacak.

Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Theo Bongonda Trabzon'a döndü. Yaptığı transfer görüşmelerinde takım bulamayan Belçikalı oyuncu, çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürecek.

Bu arada takımdan ayrılması beklenen bir diğer oyuncu olan Volkan Şen'inse kendisini isteyen kulüplerle görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi. Yönetim tecrübeli oyuncuyla fesih konusunda anlaşma sağlarken, sözleşme fesih konusundaki resmiyetin Muharrem Usta'nın Londra dönüşünün ardından gerçekleşmesi bekleniyor.

(beIN Sports)

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