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Spor

Trabzonspor, Pereira'nın sözleşmesini uzattı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor Kulübü, sağ bek oyuncusu Joao Pereira’nın sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini  2019-20 sezonu sonuna kadar uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

05 Şubat 2018 20:29

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor Kulübü, sağ bek oyuncusu Joao Pereira’nın sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini  2019-20 sezonu sonuna kadar uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.\'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Profesyonel futbolcumuz Joao Pedro Da Silva Pereira ile olan mevcut sözleşmemiz 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Sözleşmeye göre oyuncuya her sezon için 1 milyon 40 bin Euro garanti ücret ödenecektir” ifadelerine yer verildi.

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