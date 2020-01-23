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Spor

Trabzonspor penaltılarla güldü

Bordo-mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılara giden mücadelede Denizlispor'u kupanın dışına itti.

23 Ocak 2020 19:32

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Denizlispor ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan bordo-mavili ekip, normal süresi ve uzatmaları 2-0'a biten mücadelede Denizlispor'u 4-2 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi.

Trabzonspor'da Nwakaeme, Denizlispor'da da Muhammet kırmızı kart alırken, bordo-mavilililerin Norveçli golcüsü Sörloth penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Kerem Ersoy 
Denizlispor: Tolgahan Acar, Zeki Yavru, Isaac Sackey, Muhammet Özkal, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Kibong Mbamba, Hadi Sacko, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Oscar Estupinan 
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Thiaho Lopes, Kadir Kurt, Radoslaw Murawski, Asım Askungur, Alihan Alkan, Murathan Sütcü
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Filip Novak, Badou Ndiaye, Obi Mikel, Yusuf Sarı, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth 
Yedekler: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Jose Sosa, Doğan Erdoğan, Gaston Campi, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Safa Kınalı, Joao Pereira, Muhammet Akpınar
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Goller: Estupinan (dk. 13), Recep Niyaz (dk. 22) (Denizlispor)

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