Trabzonspor-Osmanlıspor maçının ardından

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig’in 12’nci haftasında sahasında Osmanlıspor’u 4-3 mağlup eden Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, iyi bir galibiyet aldıklarını ve takımın isteğinden memnun olduklarını belirterek, ilk yarıda kalan maçları da en iyi şekilde tamamlamak istediklerini söyledi.

ÇALIMBAY: İYİ BİR GALİBİYET ALDIK

Çalımbay, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Her şeyden önce iyi bir galibiyet aldık. 2 farklı mağlup duruma düştüğümüzde de oyundan kopmadık. Ama yediğimiz goller tabiki yenilmemesi gereken gollerdi. 2 tane kendi kalemize gol oldu. Geldiğimizden beri kendi kalemize 3 gol attık. Oyundan kopmadık ve iyi mücadele ettik. Bunda taraftarlarında payı büyük. İyi bir galibiyet aldık. Yanlışlarımızı da iyileri de görüp üzerine koya koya gidiyoruz. İnşallah devre arasına kadar kalan maçları en iyi şekilde tamamlarız. Hataları en asgariye indireceğiz. Kolay maç yok. Kalan 5 lig maçının hepsi zor. Mücadele etmeden, oyunun içinde olmadan kazanmamız mümkün değil. Bütün takım olarak hep böyle olmamız gerekiyor. Yoksa gerçekten kazanmak çok zor. Defansif açıdan biraz sıkıntı yaşadık. Bunları zamanla iyi duruma getireceğiz. Ama alınan galibiyetten çok memnunum. Oyuncularımız sonuna kadar mücadele etti. mağlubiyeti kabul etmediler. Hepsini tebrik ediyorum.”

“DAHA OFANSİF OLMAMIZ GEREKİYOR”

Hücum hattında Castillo, Burak ve N’Doye’a görev vermesiyle ilgili sorulan soru üzerine Çalımbay şunları söyledi:

“Bizim için bugün gol atmak önemliydi. Takımımızda N’Doye oynamadığı zaman bir Burak golcü birde atarsa Yusuf. Burak’ın yanına bir golcü lazımdı. Kanat olur, forvet arakası olur fark etmez. Bende bu maç için böyle düşündüm. Pozisyona gireriz önemli olan değerlendirmekti. Takımın hücum zenginliğinden memnunum. Maçın başlarında çok güzel pozisyonlar yakaladık, onları da değerlendirebilsek daha iyi olurdu. Baktığımız zaman 4 güzel gol attık. Özellikle Castillo adına da çok sevindim. Yeteneği belli, sadece son paslarda biraz daha dikkatli olursa Türkiye’nin en iyi oyuncularından biri. Üzerine koya koya gideceğiz dediklerimden biri bu. Sadece Burak değil diğer arkadaşlarımızın da gol açısından sıkıntı yaşamamak için Burak’a katılması lazım. N’Doye, Yusuf ve Burak’ın olması, Kucka da gelirse biraz daha ofansif olmamız gerekiyor. Onu da yapacağız.”

“TAKIMIN İSTEĞİNDEN MEMNUNUM”

Takımın çok gol yemesiyle ilgili olarak da konuşan Çalımbay, “Takım anlayışı gayet iyi. Herkes görevini yapıyor ama şanssızlıklar da oluyor. Pereira’nın golleri şanssızdı. Malatya’da da Okay’ın kendi kalemize attığı gol de böyleydi. Burada da neredeyse 6 golü biz attık. Defansif açıdan iyi değiliz farkındayız ama kadromuz bu, böyle gideceğiz. Daha iyi, dikkatli olmamız gerekiyor buna katılıyorum. Hepsine bol bol çalıştık antrenmanlarda. Ama bazen oluyor. Önemli olan mağlubiyeti kabullenmeyip galip bitirmek. Maçın her dakikası yapılan bütün hataları yazıyoruz. Biriktiriyoruz ve bunlara çalışıyoruz. Takımı daha iyi duruma getirmeye çalışacağız Takımın hırsı, isteğinden en çokta taraftardan memnunum. Taraftar takımla bütünleştiğinde ortaya daha iyi şeyler çıkacağına inanıyorum” dedi.

ESENDEMİR: EN AZINDAN BİR PUAN ALABİLECEĞİMİZ MAÇI KAYBETTİK

Osmanlıspor teknik direktörü İrfan Buz’un hakem Ümit Öztürk tarafından tribüne gönderilmesi nedeniyle basın toplantısına çıkan yardımcı teknik direktör Evrim Esendemir, yaptığı açıklamada en azından berabere bitirebilecekleri bir maçtan mağlup ayrıldıklarını belirterek, “İki defa öne geçtiğimiz maçı en azından beraberlikle bitirebilecekken mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Talihsiz bir pozisyon sonrası gol yedik. Asıl soruların muhatabı olan hocamızın burada neden olmadığını bilmiyorum” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Rıza Çalımbay’ın açıklamaları

-Yardımcı antrenör Evrim Esendemir

HABER-KAMERA:Tolga SAĞLAM/TRABZON-DHA