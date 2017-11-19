Trabzonspor-Osmanlıspor maçından notlar

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

ÇALIMBAY’DAN ÇİFT FORVET

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Omanlıspor karşısında ligde son oynanan Kayserispor maçının 11’inden farklı olarak 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, sakatlığının ardından takıma dönen Burak Yılmaz’ın yanı sıra Emmanuel Mas’a ilk 11’de forma verdi. Çalımbay ayrıca Osmanlıspor karşısında iki forvet oyuncusu N’Doye ile Burak’ı ilk 11’de sahaya sürdü. Sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş ile Bongonda, cezalı olan Okay ve Olcay’ın yanı sıra, genç oyuncu Abdurrahim 21 kişilik kadroda yer almadı.

BURAK FORMASINA KAVUŞTU

Trabzonspor’da en son ligin 9’uncu haftasında deplasmanda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyen ve sakatlığı nedeniyle Galatasaray ile Kaysersipor maçlarının kadrosunda yer almayan Burak Yılmaz, Osmanlıspor karşılaşmasıyla takıma geri döndü. Sakatlık sürecini geride bırakan ve milli maçlar nedeniyle lige verilen arada da takımla çalışmalara katılan tecrübeli forvet oyuncusu, 2 maç aradan sonra formasına kavuştu.

KUCKA 4 HAFTA SONRA

Bu arada Trabzonspor’da en son ligin 7’nci haftasında oynanan Beşiktaş maçında forma giyen ve bu maçın ardından gittiği ülkesinin milli takımında sakatlanan Juraj Kucka, 4 hafta sonra takıma geri döndü. Tedavisi tamamlanan deneyimli orta saha oyuncusu, Osmanlıspor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

OKAY İLK KEZ KADRODA YOK

Trabzonspor’da bu sezon oynanan maçların tamamında görev yapan Okay Yokuşlu, kart cezalısı olması nedeniyle Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyemedi. Lig ve kupada 12 maçta 1035 dakika sahada kalan 23 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, bu sezon ilk kez bir maçta takımını yalnız bıraktı.

ÖZER HURMACI 21 KİŞİLİK KADRODA

Trabzonspor ile sözleşmesini haksız yere feshettiği gerekçesiyle 6 ay futboldan men cezası alan Özer Hurmacı, Osmanlıspor’un 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı. Oyuncunun cezasının Süper Lig’in ilk yarısının ardından başlayacağı belirtildi.

TRABZONSPOR 21 GÜN SONRA EVİNDE TARAFTARLARLA BULUŞTU

Süper Lig’de en son ligin 10’uncu haftasında 29 Ekim’de sahasında Galatasaray’ı konuk eden, 11’inci hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor’a konuk olan ve ardından da lige verilen milli maç arası nedeniyle taraftarlarından uzak kalan Trabzonspor, 21 gün sonra Osmanlıspor karşılaşmasıyla evinde taraftarlarla buluştu. Bordo mavili taraftarlar müsabaka öncesi de futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

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