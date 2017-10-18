Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'dan DHA'ya çarpıcı açıklamalar

\"Yapamıyorlarsa bıraksınlar, Trabzonspor sahipsiz kalmaz\"

İSTANBUL, (DHA)- TRABZONSPOR Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Trabzonspor\'un iyi yönetilmediğini, bunun da sonuç olarak sahaya yansıdığını söyledi. Yılmaz, \"Yapamıyorlarsa bıraksınlar. Trabzonspor sahipsiz kalmaz\" ifadesini kullandı.

Trabzonspor\'un şu anda bulunduğu yerin acı verici olduğunu vurgulayan Yılmaz, \"Trabzonspor bugün istediğimiz yerde değim. Çok transfer yapıldı. Yeni stat yapıldı. Ancak taraftarın beklentisine cevap verilemedi. Taraftar şu anda hüsranda. Kendi sahanda Akhisar gibi bir takımdan 6 gol yemek ne demek? Tarihimizde yok bu\" dedi.

ERSUN HOCA SATIŞA MI GELDİ?

Yılmaz şöyle devam etti:

\"Bu kötü sonuçlar nereden kaynaklanıyor? Bir kere kulüp şehre yabancılaşıyor. Başkan ve yönetim eskisi gibi teknik heyetle ve futbolcularla ilgilenmiyor. Ersun hoca başarısız diye gönderildi. Oysa kendisi bilinmiş bir hocadır. Neler oluyor, araştırmalıydı yönetim. Yoksa Ersun hoca satışa mı geldi? Takım çok gerilerde kaldı. Düzelmesi için yönetimin bir şeyler yapması lazım. Yoksa öyle hocayı al görevden, yeni hoca getir; böyle olmaz. Hocanın arkasında başkan ve yönetim olmalı. Takım başkanın ve yönetimin kanatları altında büyümeli. Yoksa biz yönetim olarak şurada oturalım, hoca ne yaparsa yapsın; olmaz öyle şey!\"

TESİSLERİ SATAMAZLAR, SATTIRMAM!

Trabzonspor yönetimine eleştirini sürdüren Yılmaz, \"Aday olurken dikkat edeceksin. Hesabını kitabını yapacaksın. Kulübün muhasebesini inceleyeceksin. Ne kadar borç var, alacaklar nedir, giderler nasıl ödenecek; bunları öğreneceksin. Kulübün ne kadar paraya ihtiyacı var; bunu karşılayabileceksen geleceksin. Öyle ben gidip bir yerden kredi bulayım, faizle borç alayımla bu işler yürümez. Gerektiğinde çıkaracaksın parayı vereceksin. Bunlar vermiyor. Verirse de hemen geri alıyor. Borç borç borç... Kulübü dünya kadar borçlandırdılar. Hemen gözlerini tesislere dikiyorlar. Yok Maltepe\'yi satalım, yok Trabzon\'daki benim adımı taşıyan tesisleri satalım. Olur mu böyle yönetim? Bir kere satarsın, sonra ne olacak? Benim o kadar uğraşım boşa mı gidecek? Ben o tesisler için ne fedakarlıklar yaptım. Diyelim sattın, sonra ne olacak? Her sene borç borç borç. Sonra nereyi satacaksın? Kongreden karar almak istiyorlar bu tesislerin satışı için. Satamazlar. Kongreden o karar çıkmaz. Sattırmam. Satılırsa benim anlamım kalmaz. Satılırsa Trabzonspor\'un malı mülkü kalmaz. Zaten ben Tayyip beyin de sattıracağını sanmıyorum. Satışa çıkarsalar da oraları kimse alamaz! O yüzden o tesisler kalacak\" diye konuştu.

SİYASETİ SOKARSAN BÖYLE OLUR

Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Son yıllarda spora siyaset çok karıştı. Ben bakanlığım döneminde Futbol Federasyonu\'nu özerk yaparak siyasetle sporun ilgisini kesmiştim. Amatör branşların dahi... Ama şimdi yine sonuna kadar siyaset girdi. O yüzden de ileri gidemiyoruz. Bakın profesyonel veya amatör branşlarda başarımız yok. Trabzonspor\'da da öyle oldu. Bunlar kulübe siyaseti de soktular. Siyaseti sokarsan böyle olur.

Bir de kulüple halkın ilişkisini kestiler. Kulüp yönetim kurulu ne yapacak, yaptıklarını basınla paylaşacak. Basınla paylaşmak demek halkla paylaşmak demektir. Bunlar kapılarını kapatıyorlar, oturuyorlar. Ondan sonra ne yapsın gazeteci, kendisi buluyor yazacak bir şeyler. Bu olmaz. Trabzonspor taraftarı kulübüyle ilgili haber okumak ister; buna engel olma. Aksine basına destek ver.\"

Mehmet Ali Yılmaz, önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacağını belirtti ve \"Şu aşamada yönetim varken çıkıp da ben adayım demem. Bu çirkin olur, bana yakışmaz. Ben diyorum ki eğer yapamıyorlarsa, kulübü çeviremiyorlarsa, batırıyorlarsa, sahada da başarılı olamıyorlarsa bıraksınlar. Trabzonspor sahipsiz kalmaz\" diyerek sözlerini tamamladı.