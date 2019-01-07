Trabzonspor, Onur Kıvrak ile sözleşme fesih konusunda anlaşma sağladı

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) - Trabzonspor Kulübü, kadro dışı bırakılan ve kadroda düşünülmeyen Onur Recep Kıvrak ile sözleşme feshetme konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya vardı.

Bordo mavili yönetim, bir süredir yürürülen görüşmeler neticesinde Onur Recep Kıvrak ile alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetme konusunda mutabakat sağladı. Taraflar arasında sağlanan anlaşmaya göre Onur Recep Kıvrak\'a 3 milyon Euro\'luk geçmişe dönük alacağı ilki 500 bin Euro olmak üzere yıl sonuna kadar taksitler halinde ödenecek. Onur\'un devam eden sözleşmesinde geleceğe yönelik alacaklarından ise feragat ettiği belirtildi.