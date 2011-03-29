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Spor

TRABZONSPOR: ÖLÇÜ KAÇIRILMAMALI TRABZON (A.A)

29 Mart 2011 15:07

-TRABZONSPOR: ÖLÇÜ KAÇIRILMAMALI TRABZON (A.A) - 29.03.2011 - Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, izin günlerinde eğlenmenin tüm oyuncuların hakkı olduğu ancak bunun ölçüsünün hiçbir zaman kaçırılmaması gerektiği belirtildi. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Jaja'nın 2 gündür yazılı ve görsel medyada yer alan görüntülerinin, formasını giydiği kulübün geleneklerine ve hassasiyetlerine yakışmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi: ''İzin günlerinde eğlenmek elbette tüm oyuncularımızın hakkıdır ancak bunun ölçüsü hiçbir zaman kaçırılmamalı ve sporcularımız taşıdıkları kimliğin gereğine göre davranmalıdırlar. Bu düşünceler ışığında futbolcumuz Jaja'ya gereken uyarılar yapılmış, kulüp iç tüzüğümüzün ilgili maddeleri uygulanmış ve bundan böyle kendisinden daha dikkatli davranması istenmiştir.''

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