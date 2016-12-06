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Spor

Trabzonspor Niasse'yi istiyor

Bordo-mavililer, Everton'da forma şansı bulamayan Oumar Niasse'yi devre arası kiralamak istiyor

06 Aralık 2016 14:42

Porto'dan kiraladığı Jun Suk'tan istediği verimi alamayan, Muhammet Demir ve Dame N'Doye'un da etkisiz kalmasıyla iyice sıkıntıya düşen Trabzonspor, Everton forması giyen Oumar Niasse için çalışmalara başladı.

Süper Lig'de Akhisar Belediyespor forması giyen 26 yaşındaki yıldız futbolcu, 5.5 milyon Euro'ya 2014'te Lokomotiv Moskova'nın yolunu tutmuştu.

Rusya'da müthiş bir performans sergileyen Niasse geçen sezonun devre arasında ise Everton'a gitti. Bonservisi için tam 18 milyon Euro ödenen Niasse, Premier Lig'de beklentilerin hayli altında kaldı.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Niasse de gelmek istiyor

 

Bu sezon kadroya bile giremeyen Niasse, Everton'ın ikinci takımında 4 maçta forma giyebildi. Galatasaray'ın da sezon başında ciddi şekilde istediği Niasse için Trabzonspor çalışmalara başladı.

Senegalli forvetin menajeriyle temasa geçen bordo-mavililer, zemin oluşturmaya çalışıyor. Hedef, kiralık olarak Niasse'ı devre arasında almak. Everton da oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor.

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