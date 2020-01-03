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Spor

Trabzonspor Ndiaye’yi KAP’a bildirdi

03 Ocak 2020 14:57

Trabzonspor Kulübü yılın son gününde bordo-mavili formayla fotoğrafı paylaşılan Ndiaye’yi KAP’a bildirdi. Trabzonspor, Stoke City’ye forma giyen Senegalli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralayacak.

29 yaşındaki orta saha futbolcusu Süper Lig’de daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giydi.

KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“İngiltere’nin Stoke City kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye’nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.”

Ağaoğlu: Satın alma opsiyonu var

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün katıldığı canlı yayında Ndiaye transferinin resmen açıklamıştı. Ağaoğlu, Senegalli futbolcu Badou Ndiaye ile ilgili “Oyuncunun kendisiyle ve kulübüyle anlaştık. Ayın 3’ünü bekliyoruz. Kiralık… Ücretiyle alakalı olarak açıklamayı yarın KAP’a yapacağız. Pencere açılır açılmaz, ilk duyuruyu biz Ndiaye ile yapacağız. Kiralık olarak ne para aldığını, kulübe ne para verdiğimizi, hepsini KAP bildirimi ile kamuoyuna açıklayacağız. Satın alma opsiyonu var” ifadelerini kullandı

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