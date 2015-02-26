Trabzonspor Napoli karşısında mucize peşinde

Trabzonspor zoru başarmak istiyor! Bordo mavililer, UEFA Avrupa Ligi 2. turunda deplasmanda Napoli ile karşılaşacak. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmayı 4-0 kaybeden Trabzon, güçlü rakibini farklı mağlup ederek tur biletini kapmak için mücadele edecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Napoli ile deplasmanda karşılaşacak.

ntvspor.net'de yer alan habere göre, Napoli'de 22.05'te başlayacak karşılaşmada, Hırvat hakemler Ivan Bebek, Tomislav Petrovic ve Miro Grgic görev alacak.

Muhtemel 11'ler

Napoli: Andujar, Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Lopez, Gargano, Gabbiadini, Callejon, Hamsik ve Higuain

Trabzonspor: Hakan Arıkan, Salih Dursun, Aykut Demir, Bosingwa, İshak Doğan, Medjani, Sefa, Özer, Constant, Erkan ve Cardozo

İtalyan takımlarıyla 16. randevu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. turunda deplasmanda Napoli ile yapacağı maçla İtalyan takımlarıyla 16. kez karşı karşıya gelecek.

Avrupa kupalarında 120 maç oynayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. turunda Perşembe günü deplasmanda Napoli ile yapacağı maçla İtalyan takımlarıyla 16. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, Avrupa arenasında daha önce İtalyan takımlarıyla ikişer kez Inter ve Lazio, birer kez de Cagliari, Perugia ve Juventus ile olmak üzere 7 kez eşleşti. Karadeniz ekibi, İtalyan takımlarıyla oynadığı 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

İlk olarak 1983-1984 sezonunda UEFA Kupası 1. turunda Inter'le eşleşen bordo-mavili takım, sahasında 1-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilerek tura veda etti. 28 yıl sonra 2011-12 sezonunda tekrar Inter'le UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda eşleşen Karadeniz ekibi, İtalya'da ilk maçı Celustka'nın attığı golle 1-0 kazanarak adından söz ettirirken sahasında da rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, 1993-1994 sezonunda UEFA Kupası 2. turunda Cagliari ile eşleşirken, sahasında 1-1 biten maçın rövanşında rakibiyle golsüz berabere kalarak elenmişti.

1994-1995 sezonunda UEFA Kupası 3. tur mücadelesinde sahasında ve deplasmanda Lazio'ya 2-1 yenilen Trabzonspor, rakibi karşısında turu geçememişti.

Karadeniz ekibi, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 19 yıl sonra tekrar eşleştiği Lazio karşısında sahasında 3-3, deplasmanda 0-0 berabere kalmış ve grubu, rakibinin önünde lider tamamlamıştı.

Bordo-mavili takım, UEFA Intertoto Kupası'nda 1999-2000 sezonunda Perugia takımına sahasında 2-1 yenilmiş ancak deplasmanda 3-1 öndeyken çıkan olaylar nedeniyle hükmen galip gelerek rakibini saf dışı bırakmış ve ilk kez bir İtalyan takımını eleme başarısı göstermişti.

Geçen sezon 2. turda yine bir başka İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Karadeniz ekibi, sahasında ve deplasmanda 2-0'lık yenilgilerle elenen taraf olmuştu.

Karadeniz ekibi, İtalyan takımları karşısında 13 gol atarken kalesinde de 21 gol gördü.