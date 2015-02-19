Trabzonspor ilk maçta havlu attı: 0-4

UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında Trabzonspor ve Napoli Avni Aker Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İtalyan ekip Napoli ilk yarıda 6. dakikada Henrique Adriano, 20. dakikada Gonzalo Higuain ve 27. dakikada Manolo Gabbiadini ve 90. dakikata Zapata'nın attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı ve üst tura çıkma yolunda büyük avantajın sahibi oldu.

Karşılaşmanın önemli dakikaları

4. dakikada Henrique'nin pasında, Higuain'ın sağ çaprazdan şutunda, kaleci Hakan Arıkan tehlikeyi önledi.

6. dakikada Napoli, golü buldu. Gabbiadini’nin soldan kullandığı korner atışında, Koulibaly’nin yakın mesafeden şutunda, kaleci Hakan Arıkan’dan dönen topu Henrique, penaltı noktasına yakın bir yerden kafayla tamamlayarak filelere gönderdi: 0-1

20. dakikada konuk takım ikinci golü kaydetti. Soldan ceza alanına hareketlenen Gabbiadini'nin pasında, kaleci Hakan Arıkan'ı geçen topu altı pas içinde Higuain tamamlayarak filelere gönderdi: 0-2

27. dakikada Napoli, farkı 3'e çıkardı. Soldan Albiol'un pasında, ceza alanı içinde topu kontrol ederek kaleci Hakan Arıkan ile karşı karşıya kalan Gabbiadini, meşin yuvarlağı yerden filelerle buluşturdu: 0-3

33. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Higuain'ın sert şutunda top üst direkten oyun alanına dönerek uzaklaştı.

42. dakikada Gabbiadini'nin şutunda, kaleci Hakan Arıkan topu üstten kornere çeldi.

45. dakikada Özer Hurmacı'nın ceza alanı dışından şutunda top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Napoli, 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

Karşılaşmada ilk yarıyı 3-0 önde kapatan İtalyan temsilcisi 90+2. dakikada Zapata'nın ayağından bulduğu golle 4-0 galip gelerek ikinci maç öncesi büyük bir avantaj sağladı. Konuk takım, 85. dakikada Mertens ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

48. dakikada Trabzonspor, maçtaki ilk etkili şutunu attı. Sefa Yılmaz'ın pasında, ceza yayının hemen kenarında Erkan Zengin'in sert şutunda, kaleci Andujar, sağ köşesine doğru gelen topu yatarak kontrol etti.

50. dakikada Erkan Zengin'in pasında ceza alanı içinde Cardozo'nun göğsüyle kontrol edip dönerek şutunda, kaleci Andujar, topun sahibi oldu.

52. dakikada Gabbiadini'nin pasında, ceza yayı yakınından Mertens'in şutunda top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

56. dakikada Higuain'in ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Hakan Arıkan topu kontrol etti.

67. dakikada Cardozo'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Sefa Yılmaz'ın kafa vuruşunda, kaleci Andujar, topa sahip oldu.

74. dakikada Trabzonspor önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Soldan ceza alanı son çizgisine inen Sefa Yılmaz topu altı pas içindeki Cardozo'nun önüne çıkardı. Bu futbolcunun şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

85. dakikada Fatih Atik, ceza alanı içinde Mertens'i düşürünce karşılaşmanın hakemi Bezborodov, penaltı noktasını gösterdi. Mertens, kullandığı penaltı atışını, topu yandan auta göndererek değerlendiremedi.

88. dakikada sol çaprazda Fatih Atik'ten sıyrılarak kaleci Hakan Arıkan ile karşı karşıya kalan Mertens, topu kötü bir vuruşla yandan auta gönderdi.

90+2. dakikada Callejon'un şutunda kaleci Hakan Arıkan'dan dönen topu altı pas içerisinde Zapata tamamlayarak filelere gönderdi: 0-4

Napoli, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.