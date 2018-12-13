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Spor

Trabzonspor, Mustafa Akbaş ile yollarını ayırdı

TRABZON (DHA) - Trabzonspor Kulübü, savunma oyuncusu Mustafa Akbaş’ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

13 Aralık 2018 20:42

TRABZON (DHA) - Trabzonspor Kulübü, savunma oyuncusu Mustafa Akbaş’ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.\'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, \"Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Mustafa Akbaş arasındaki 01 Haziran 2018 başlangıç ve 31 Mayıs 2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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