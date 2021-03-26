Trabzonspor milli arada yara sarıyor

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi, Berat Özdemir, Anders Trondsen ve Abdülkadir Ömür için milli maç arası takıma daha erken dönmek açısından fırsat olacak.

Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasındaki MKE Ankaragücü maçı sonrası başlayan milli arada 4 gün izin yapan ve dün toplanarak 32’nci haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Trabzonspor’da, verilen ara, sakatlıkları bulunan oyunculara da ilaç olacak. Özellikle sağ bek mevkisindeki eksiklik nedeniyle son iki maçta burada stoper Hüseyin Türkmen görev yaparken, tedavisi devam eden Kamil Ahmet Çörekçi ise milli arada açık kapatmaya çalışacak. Dün yapılan antrenmanda salonda çalışan deneyimli sağ bekin milli aradan sonra takıma dönmesi bekleniyor.

Berat da dönüyor

Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Berat Özdemir’in de milli aranın ardından takıma dönmesi bekleniyor. Bireysel idman yapan genç orta saha oyuncusunun takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı ve milli arada fiziksel açıdan da eksikliklerini kapatmaya çalışacağı kaydedildi. Özellikle sağ bekte Kamil Ahmet ile orta sahada Berat’ın takıma katılmaları, bu mevkilerde artacak alternatif nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı’nın da elini güçlendirecek.

Trondsen de eksik gideriyor

10 Eylül 2020 tarihinde antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık meydana gelen ve tedavisinin tamamlanmasının ardından bireysel çalışmalara başlayan Anders Trondsen de milli arayı fırsat olarak değerlendirecek. Bordo-mavili forma ile henüz resmi maça çıkamadan sakatlanan Trondsen’in bir müddet daha arkadaşlarından ayrı olarak çalıştıktan sonra takıma dahil olacağı, birkaç haftaya da hazır hale gelebileceği belirtildi. 25 yaşındaki Norveçli orta sahanın, teknik direktör Abdullah Avcı’nın tercih etmesi durumunda Hes Kablo Kayserispor ya da Çaykur Rizespor karşılaşmasında kadroda olması bekleniyor.

Abdülkadir Ömür’ün Avrupa Şampiyonası hayali

Bordo-mavililerde 19 Ocak 2201 tarihinde Süper Lig’in 20’nci haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde sakatlanan ve tedavi sürecinde salonda çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür’ün, ligin son haftalarına yetişebileceği ifade edildi. Sakatlık sürecini hızlı bir şekilde geride bırakmaya çalışan genç oyuncunun Süper Lig’de son birkaç maçta forma giyip kendini göstermeyi ve Haziran ayındaki Avrupa Şampiyonası’nda A Milli takım kadrosunda yer almayı hedeflediği kaydedildi.