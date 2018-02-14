Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına 12 eksikle başladı

TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün 17.00’de yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda ısınma, beşe iki top çalışması ve dar alanda maç yapıldı. Son bölümde ise dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi. Burak Yılmaz\'ın takımdan ayrı, Abdülkadir Ömür ile Mustafa Akbaş’ın ise salonda çalıştığı kaydedildi. Antrenmana Arda, Esteban, N’Doye, Castillo, Rodallega, Durica, Pereira, Sosa, Bero, Onazi, Okay ve Uğur katılmadı. Bu oyuncuların yoğun sisin hava ulaşımını olumsuz etkilemesi üzerine Trabzon’a dönemediği belirtildi.

Bordo-mavililer yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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