Trabzonspor Medical Park - Beşiktaş Sompo Japan: 71-82

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA) -

SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ahmet Ersan Ergüler, Mehmet Şahin

TRABZONSPOR MEDİCAL PARK: Steve Browning (11), Caleb Green (14), Osiris Eldridge (14), Brady Heslip (13), Deniz Kılıçlı (5), Chris Obekpa (4), Alper Saruhan (3), Tomislav Zubcic (5), Ozan Anton Odabaşı (2) ,Yusuf Necip Seçen, Kaan Konak, Burak Eşlik

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Kyle Weems (14), J. Strawberry (14), Jon Diebler (12), Ryan Boatright (4), Sertaç Şanlı (20), Augusto Lima (10), Erkan Veyseloğlu (6), Samet Geyik (2), Ömer Utku Al, Kenan Sipahi, Muratcan Güler, Can Maxim Mutaf

1. PERİYOT: 28-28

İLK YARI: 38-41

3. PERİYOT: 61-61

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2017-2018 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor Medical Park, sahasında konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan\'a 67-77 mağlup oldu. Ev sahibi ekipte Kyle Weems ve J. Strawberry 14 sayıyla skora katkı sağlarken, Beşiktaş Sompo Japan’da ise Sertaç Şanlı 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Karşılaşmanın ilk periyoduna iyi başlayan taraf konuk ekip Beşiktaş Sompo Japan oldu. Trabzonspor Medical Park, özellikle dış atışlarla bulduğu sayılarla oyunu elinde tutmaya çalışırken, Beşiktaş Sompo Japan Jon Diebler ve J. Strawberry ile bulduğu üçlükler ve hızlı hücumlarla bulduğu sayılarla skoru eşitledi.

İkinci periyotta konuk ekip Augusto Lima, Samet ve Erkan ile bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü yakaladı. Trabzonspor Medical Park, Tomislav Zubcic üçlükleri Alper ve Steve Browning ile karşılık vermeye çalışsa da siyah-beyazlı ekip 38-41’lük skorla devreye önde girdi.

3’üncü periyotta topu elinde tutmayı başaran Beşiktaş Sompo Japan, J. Strawberry ve Lima’nın sayılarıyla farkı açmayı sürdürdü. Artan faul sayıları nedeniyle rakibine cevap vermekte zorlanan Trabzonspor Medical Park’ta Caleb Green basketleriyle skora katkı yaptı. Ancak bu çeyrek de iki takımda bir birine üstünlük sağlayamadı 61-61 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın son periyodunda Sertaç ve Erkan’ın pota altından bulduğu sayılarla siyah beyazlılar üstünlüğünü korumayı başardı. Trabzonspor Medical Park ise Browning ile sayılar bulsa da mücadele konuk ekibin 71-82 üstünlüğüyle tamamladı.

FOTOĞRAFLI