T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor, Mas’a teşekkür etti

Tolga SAĞLAM / ANTALYA,(DHA)- Trabzonspor Kulübü, Arjanti’nin Boca Juniors takımına transfer olan sol bek oyuncusu Emmanuel Mas’a emeklerinden dolayı teşekkür etti

07 Ocak 2018 01:42

Tolga SAĞLAM / ANTALYA,(DHA)- Trabzonspor Kulübü, Arjanti’nin Boca Juniors takımına transfer olan sol bek oyuncusu Emmanuel Mas’a emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Emmanuel Mas, sosyal medya hesabı Twitter\'dan, Trabzonspor’a, \"Beraber geçen bir yıl için, çok teşekkürler Trabzonspor. Ben ve ailem bize karşı olan sevginiz ve yaşadığımız güzel anılar için sizlere müteşekkiriz. Hoşçakalın!\" mesajıyla veda etti.
Bordo-mavili kulübe ait Twitter hesabından ise \"Verdiğin emekler için çok teşekkürler Emma! Yolun açık olsun... Artık ailenle birlikte tatile bekleriz\" mesajıyla karşılık verilerek Mas’a teşekkür edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMANTALYADHA Trabzonspor Kulübü Arjantinin Boca JuniorsEmmanuel MasaEmmanuel MasTwitter TrabzonsporaTrabzonspor BenHoşçakalın!" mesajıylaBordomaviliTwitterEmma YolunArtıkMasaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24