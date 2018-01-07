Trabzonspor, Mas’a teşekkür etti

Tolga SAĞLAM / ANTALYA,(DHA)- Trabzonspor Kulübü, Arjanti’nin Boca Juniors takımına transfer olan sol bek oyuncusu Emmanuel Mas’a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Emmanuel Mas, sosyal medya hesabı Twitter\'dan, Trabzonspor’a, \"Beraber geçen bir yıl için, çok teşekkürler Trabzonspor. Ben ve ailem bize karşı olan sevginiz ve yaşadığımız güzel anılar için sizlere müteşekkiriz. Hoşçakalın!\" mesajıyla veda etti.

Bordo-mavili kulübe ait Twitter hesabından ise \"Verdiğin emekler için çok teşekkürler Emma! Yolun açık olsun... Artık ailenle birlikte tatile bekleriz\" mesajıyla karşılık verilerek Mas’a teşekkür edildi.

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