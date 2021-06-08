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Spor

Trabzonspor, Marek Hamsik'in alacağı yıllık ücreti açıkladı

08 Haziran 2021 19:37

Trabzonspor, Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp, Slovak futbolcuya 1,5 milyon Euro yıllık üret, her yıl 700 bin Euro imza parası ödeneceğini açıkladı.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik arasında 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 700.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir."

Marek HamsikHamsikTrabzonsporBordo-mavi
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