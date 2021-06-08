Trabzonspor, Marek Hamsik'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Slovak yıldız Marek Hamsik ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000.-Euro garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Euro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 700.000.-Euro imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir."