Trabzonspor, Manolis Siopis transferini açıkladı

Trabzonspor, Alanyaspor forması giyen 27 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Manolis Siopis'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Emmanouil Siopis'in kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 1.000.000.-EUR ödenecektir.

Alanyaspor Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si, ödenecektir."