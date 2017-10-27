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Spor

Trabzonspor Mali İşler Koordinatör Yardımcısı istifa etti

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor’da Mali İşler Koordinatör Yardımcısı Fatih Vardaloğlu’nun istifa ettiği bildirildi

27 Ekim 2017 21:33

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor’da Mali İşler Koordinatör Yardımcısı Fatih Vardaloğlu’nun istifa ettiği bildirildi.

Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanan ve 1-0 kaybedilen Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından 6 yöneticinin istifa ettiği Trabzonspor’da, Mali İşler Koordinatör Yardımcısı Fatih Vardaloğlu’nun da görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği belirtildi. Vardaloğlu’nun, istifa mektubunu kulübe de gönderdiği öğrenildi.

Bu arada Vardaloğlu’nun istifasının ardından yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden yönetici sayısı 12 oldu. Başkan Muharrem Usta ile birlikte yönetimde 10 kişi kaldı.

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