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Spor

Trabzonspor, Malatya'ya gitti

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç için Malatya'ya gitti

08 Kasım 2018 18:31

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç için Malatya\'ya gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde bugün saat 11.30\'da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 15:15\'de uçakla Malatya\'ya hareket etti.
Bordo-mavililerin Evkur Yeni Malatyaspor maçı kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Pereira, Zeki, Hüseyin, Toure, Hosseini, Novak, Ibanez, Semih, Batuhan, Onazi, Murat Cem, Kucka, Amiri, Sosa, Abdülkadir Ömür, Olcay, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, ve Rodallega olmak üzere toplam 23 oyuncu yer aldı.
BURAK KADRODA YER ALMADI
Bu arada Bursaspor maçında oyundan alınmasına tepki gösteren ve ardından yönetim tarafından 500 bin TL para cezası verilen Burak Yılmaz, Malatya\'ya götürülmedi. Burak\'ın yanı sıra tedavileri devam eden Mustafa Akbaş, Yusuf Yazıcı ile Kamil Ahmet Çörekçi de kafilede yer almadı.
UÇAK 25 DAKİKA GECİKMELİ KALKTI
Öte yandan 14.50\'de Malatya\'ya hareket etmesi planlanan Trabzonspor kafilesinin yer aldığı uçak, Trabzon Havalimanı pistindeki yoğunluk nedeniyle 25 dakika gecikmeli kalktı. Uzun süre uçağın içerisinde bekleyen kafile, pistin boşalmasının ardından Malatya\'ya hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Trabzonspor\'un Trabzon Havalimanı\'ndan gidiş görüntüleri
-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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