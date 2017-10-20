Trabzonspor, Malatya’ya gitti

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç için özel uçakla Malatya’ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 10.30’da basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.30’da özel uçakla Malatya’ya hareket etti. Havalimanında taraftarlar futbolcu ve teknik direktör Rıza Çalımbay ile fotoğraf çektirirken, bir taraftar ise Çalımbay’a çiçek verdi.

Trabzonspor’un Malatya kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Pereira, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Hubocan, Mas, Abdurrahim, Mustafa, Okay, Onazi, Sosa, Batuhan, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Bongonda, Castillo, Volkan Şen, Burak, Rodallega, N’doye ve Burak olmak üzere toplam 26 oyuncu yer aldı. Sakatlığı bulunan Kucka Malatya’ya götürülmedi.

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