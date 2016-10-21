Trabzonspor maçında Arena'da 50 bin beklentisi

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray'da Türk Telekom Arena'yı doldurma planları işe yaradı.

Trabzonspor derbisinde 50 bin taraftarını Arena'da görmek isteyen Galatasaray Yönetimi hedefine yaklaşmak üzere.



Sevgililere ve çocuklu ailelere yapılan kampanyalar sonuç verdi. Kombineler ve bilet satışı ile birlikte 40 bin barajının geçildiği öğrenildi.



Yönetim 50 bine yakın taraftarı dev maça beklerken, Arena'da her koltuğa sarı-kırmızı bayrak konulacağı ifade edildi