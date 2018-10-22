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Spor

Trabzonspor maçı nedeniyle okula formayla gittiler

TRABZON, (DHA)- Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bulunan Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu öğrencileri, bordo-mavili takımın maç günü dolayısıyla okula formalarıyla gittiler

22 Ekim 2018 15:23

TRABZON, (DHA)-

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bulunan Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu öğrencileri, bordo-mavili takımın maç günü dolayısıyla okula formalarıyla gittiler.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan haberde konuyla ilgili açıklama yapan okul yönetimi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun ‘Yediden Yetmişe Destek’ sözünden yola çıkarak böyle bir uygulama yaptıklarını vurgulayarak, kulübe destek olmak için öğretmen, öğrenci ve tüm personelin bordo-mavi formalarla İstiklal Marşını okuyarak ders başı yaptıklarını belirtti.
Trabzonspor Kulübü de Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ederken, tüm taraftarları da formalarıyla birlikte bugün oynayakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına davet etti.

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