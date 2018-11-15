Trabzonspor, ligde en az kart gören ikinci takım

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig\'de geride kalan 12 haftalık bölümde 18 sarı kartlı Kasımpaşa\'nın ardından en az kart gören ikinci takım oldu.

Bordo-mavililer, ligin geride kalan 12 haftalık bölümünde toplamda gördüğü 21 sarı kart ile az kart gören takımlardan biri olarak dikkat çekti. Trabzonspor\'da 12 haftalık bölümde 4 sarı kart ile en çok kart gören futbolcu Yusuf Yazıcı olurken, 3\'er sarı kart ile Burak Yılmaz ve Ogenyi Onazi Yusuf\'u takip eden isimler oldu.

22 FUTBOLCU FORMA GİYDİ, 9\'U KART GÖRMEDİ

27 kişilik kadrosu bulunan bordo-mavililerde bu sezon Esteban, Uğurcan, Kamil Ahmet, Semih ve Murat Cem dışındaki tüm oyuncular ligde forma şansı bulurken, 12 haftalık bölümde görev alan 22 futbolcudan 9\'u kart görmedi. Trabzonspor\'da Nwakaeme, Ekuban, Hasan Batuhan, Abdülkadir Parmak, Hüseyin, Zeki, Mustafa, Ibanez ve Hosseini süre aldıkları zaman dilimini kart görmeden tamamladı.

12 HAFTADA TOPLAMDA 497 KART ÇIKTI

Bu arada Süper Lig\'de tamamlanan 12 haftalık periyotta futbolculara 463 sarı ve 34 kırmızı olmak üzere toplamda 497 kart çıktı. 18 takım arasında en az kart gören takımlarda Kasımpaşa 18 sarı kart ile ilk sırada, Trabzonspor ise 21 sarı kart ile ikinci sırada yer alırken, en çok kart gören takımlar ise 35 sarı ve 2 kırmızı kart ile Antalyaspor\'un ardından 33 sarı ve 3 kırmızı kart gören Beşiktaş oldu.

4 TAKIM KIRMIZI KART GÖRMEDİ

Ligin 12 haftalık bölümünü 4 takım ise kırmızı kart görmeden tamamladı. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Bursaspor 12 haftayı kırmızı kart görmeden tamamlarken, Çaykur Rizespor 6 kırmızı kart ile bu alanda ilk sırada yer aldı. Rize temsilcisini 4 kırmızı kart ile Kayserispor takip etti.

PUAN SIRALAMASINA GÖRE TAKIMLARIN GÖRDÜĞÜ KARTLAR

Ligde puan sıralamasına göre takımların gördükleri kartlar ise şöyle; Medipol Başakşehir 26 sarı, Galatasaray 26 sarı ve 2 kırmızı, Kasımpaşa 18 sarı, Evkur Yeni Malatyaspor 28 sarı ve 1 kırmızı, Antalyaspor 35 sarı ve 2 kırmızı, MKE Ankaragücü 28 sarı ve 2 kırmızı, Beşiktaş 33 sarı ve 3 kırmızı, Göztepe 25 sarı ve 2 kırmızı, Atiker Konyaspor 30 sarı ve 2 kırmızı, Trabzonspor 21 sarı, Demir Grup Sivasspor 24 sarı ve 2 kırmızı, Bursaspor 29 sarı, Fenerbahçe 27 sarı ve 3 kırmızı, Akhisarspor 30 sarı ve 1 kırmızı, Kayserispor 21 sarı ve 4 kırmızı, Aytemiz Alanyaspor 21 sarı ve 3 kırmızı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 23 sarı ve 1 kırmızı, Çaykur Rizespor 18 sarı ve 6 kırmızı kart.

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