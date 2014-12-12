Trabzonspor liderliği Legia Varşova'ya bıraktı: 2-0

UEFA Avrupa Ligi L Grubu 6. ve son maçında Trabzonspor, Legia Varşova 2-0 yenildi. Grubu, Polonya temsilcisinin ardından ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, 2. tura yükseldi.

İki takımın 11'leri

Legia Varşova: Kuciak, Jodlowiec, Astiz Ventura, Lewczuk, Broz, Guilherme, Ondrej Duda, Vrdoljak, Kucharczyk, Kosecki, Orlando Sa



Trabzonspor: Fatih Öztürk, Bosingwa, Belkalem, Aykut Demir, Musa Nizam, Salih Dursun, Mehmet Ekici, Constant, Sefa Yılmaz, Yatabare, Cardozo.

Karşılaşmanın önemli dakikaları

8. dakikada Legia Varşova çok önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Salih Dursun'un hatalı pasında, Aykut Demir'den sıyrılarak soldan ceza alanına giren Zyro'nun şutunda, top kaleci Fatih Öztürk'ten döndü. Dönen top ile buluşan Zyro, meşin yuvarlağı Orlando Sa'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda bu kez çizgi üzerinden Salih Dursun topu uzaklaştırdı.

10. dakikada Cardozo'nun ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda, kaleci Kuciak topu direk dibinde çelerek, tehlikeyi önledi.

19. dakikada Constant'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Kuciak, üzerine gelen topu yumrukladı. Sonrasında savunma elemanları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

22. dakikada Kucharczyk'in sağdan ortasında, Zyro'nun gelişine vuruşunda top, kaleci Fatih Öztürk'ten döndü. Guiherme'nin yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak yine Fatih Öztürk'ten döndü. Bu kez Orlanda Sa'nın yerden şutunda yan direğe çarparak filelere doğru gitmekte olan topu Belkalem çıkardı, ancak meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ün sırtına çarparak filelere gitti: 1-0

36. dakikada Constant'ın pasında ceza alanı içindeki Cardozo'nun gelişine vuruşunda top auta gitti.

39. dakikada aldığı topla ceza alanına hareketlenen Jadlovic'in, kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, son anda yetişen Musa Nizam tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Legia Varşova'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

53. dakikada Fatih Atik'in ara pasında yakın mesafede Yatabare, kontrol ettiği topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

56. dakikada Legia Varşova, farkı 2'ye çıkardı. Sağdan ceza alanına gönderilen top ile buluşarak Belkalem'den sıyrılan Orlando Sa'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ün sağından filelere gitti: 2-0

64. dakikada Bosingwa'nın pasında arka direkte Yatabere, buluştuğu topu filelere gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Keen Hansen yardımcısının bayrağına uyarak golü geçerli saymadı.

69. dakikada Cardozo'nun indirdiği top ile savunmanın arkasında buluşan Yatabare'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Kuciak'ta kaldı.

72. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Kucharczyk'ın kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldığı andaki şutunda top kaleci Fatih'ten döndü.

79. dakikada Aykut Demir'in ceza yayı içinden şutunda, kaleci Kuciak topa sahip oldu.

90+1. dakikada Mehmet Ekici, rakibine yaptığı hareket sonrası ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

90+2. dakikada sağdan ceza alanına giren Kosecki'nin şutunda kaleci Fatih Öztürk, yatarak topa sahip oldu.

Karşılaşma Legia Varşova'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.